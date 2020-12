A che punto è la trattativa per il rinnovo? Gattuso risponde in calabrese: "Fatevi i ca*** vostri"

Scambio di documenti per il rinnovo a che percentuale è? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli che alla vigilia della decisiva sfida di Europa League contro la Real Sociedad ha risposto con una battuta in dialetto calabrese: Fatevi i ca** vostri... Scherzi a parte, è una roba che stanno controllando. Vediamo".

Gattuso s'è poi soffermato anche sulle ultime prestazioni di Piotr Zielinski, centrocampista che con l'assenza di Osimhen è stato schierato sottopunta con ottimi risultati: "Zielinski può fare il sottopunta, la mezzala, ha grandissime qualità. Ha patito un momento negativo dopo il Covid ma è tornato il giocatore che conosciamo tutti. Siamo contenti, di lui e di tutta la squadra. Domani ci vorrà una grandissima partita in tutte e due le fasi, alla Real Sociedad mancheranno due giocatori ma non per caso non perdono da 17-18 partite".

