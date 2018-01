A che servono Inglese e Ciciretti?

© foto di ALBERTO LINGRIA/PHOTOVIEWS

Il Napoli ieri ha perso, meritatamente, nei quarti di Coppa Italia. Contro un'Atalanta che, come sempre, dà molto fastidio agli azzurri, vittoriosi solamente una volta negli ultimi quattro incontri con i bergamaschi. Quello che però preoccupa, al di là del risultato di una competizione che quasi tutti snobbano (fino alla semifinale), è che il Napoli sia sempre troppo uguale a se stesso, incapace di variare il gioco e spesso incapace di rispondere alle difficoltà. Lo si è visto in Champions, mentre in campionato gli unici pareggi sono stati, di fatto, degli zero a zero perché incapace di aprire l'ostrica dell'avversario.

Il problema è, ora, cambiare una squadra che è abituata a giocare nel solito modo. Inglese e Ciciretti in questo senso sono pedine valide ma che non modificano più di tanto il volto di una squadra. Inserire una sorta di "Massaro" in squadra, uno che spostava gli equilibri a partita in corsa, è qualcosa di fondamentale. Ma per farlo deve avere un impatto talmente folgorante che, a gennaio, non è facile da trovare.

La domanda è quindi a cosa possano servire i due, pur validi, per tentare di allargare la rosa. Fare mercato a gennaio non è facile, è vero. Però quando non lo fai nemmeno a giugno è un peccato capitale. Nonostante la posizione in classifica del Napoli che, in questo momento, sarebbe Campione d'Italia. Ma lo Scudetto si assegna a maggio e ci sono ancora 5 mesi.