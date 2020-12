A cinque dalla fine Muriel in contropiede: l'Atalanta avanti ad Amsterdam per 1-0

vedi letture

L'Atalanta va in vantaggio a cinque minuti dalla fine. Freuler saccheggia il pallone a metà campo e spedisce Muriel in porta per l'1-0: il colombiano salta Onana in maniera secca e deposita in rete. Per l'Ajax, in dieci uomini, è notte fonda.