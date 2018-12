A conti fatti, Napoli in Champions condannato dalla Stella Rossa

Fonte: Dal nostro inviato a Liverpool, Raimondo De Magistris

La Champions League dei rimpianti. Come nel 2013/14, quando non bastarono dodici punti per passare nel girone con Arsenal e Borussia Dortmund, quest'anno il Napoli saluta la competizione nonostante i nove punti conquistati. E' bastata una sconfitta dopo cinque risultati utili consecutivi per condannare la squadra di Carlo Ancelotti che, a conti fatti, abbandona la corsa verso la coppa dalle grandi orecchie soprattutto per quanto accaduto nel doppio confronto con la Stella Rossa.

Nella gara d'andata, la prima in questa Champions nel catino del Marakana, la squadra di Ancelotti non è andata oltre lo 0-0. Ha attaccato per buona parte del match, ha costruito occasioni in serie e colpito dei legni. Ma non è riuscita a passare su un campo che invece questa sera è stato violato dal Paris Saint-Germain.

Due punti persi che hanno costretto gli azzurri a inseguire per tutto il girone. Ma a conti fatti, ha fatto la differenza anche il match di ritorno. Apparentemente ininfluente, la rete del definitivo 3-1 realizzata da El Fardou Ben al San Paolo ha cambiato le sorti del Gruppo C. Non avesse segnato, il Napoli avrebbe potuto perdere ad Anfield anche 1-0. Cioè, proprio il risultato maturato questa sera.