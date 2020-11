A Cristiano Ronaldo basta un minuto! Gol del portoghese e Juve in vantaggio sullo Spezia

Subito Cristiano Ronaldo in gol, e la Juventus torna in vantaggio sullo Spezia! Intuizione verticale di Morata per il portoghese, entrato in campo da poco più di un minuto e subito freddo nell'avanzare verso Provedel, scartarlo e depositare la palla in rete. Quarto gol di CR7, e Juve che passa in vantaggio per 2-1.