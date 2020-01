A. Donnarumma: "Bravo a respingere su Murgia e a non subire gol"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Antonio Donnarumma è riuscito a mantenere la propria porta inviolata contro la SPAL. Il portiere rossonero ha commentato il successo per 3-0 e la sua prestazione ai microfoni di Milan TV: "Cerco di dare sempre il massimo ad ogni allenamento, come se dovessi giocare ogni partita. Il mio obiettivo, quando gioco, è di dare sempre il massimo. Con Gigio ci aiutiamo a vicenda, quando gioca cerco di dargli i consigli giusti e lui fa lo stesso con me".

La parata su Murgia ha permesso di mantenere la porta inviolata.

"Sono contento, è arrivata questa palla e sono stato bravo a respingerla".

Il Milan sembra aver cambiato marcia.

"Adesso bisogna continuare a crescere, a giocare ogni domenica come stiamo facendo. Dobbiamo dare il massimo in ogni partita".