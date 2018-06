É finita allo Stirpe... Il Frosinone torna in Serie A!

© foto di Federico Gaetano

Dopo due anni dalla prima e unica volta il Frosinone torna in Serie A. Dopo la sconfitta 2-1 al Barbera di Palermo la formazione di Moreno Longo sul campo del “Benito Stirpe” supera i rosanero per 2-0 grazie ad una magia di Raffaele Maiello e al gol di Ciano a tempo scaduto. Al triplice fischio esplode la festa. Il Frosinone é di nuovo in Serie A