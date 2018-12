A Firenze una vittoria larga e fin troppo normale

Fiorentina-Juventus 0-3 (31' Bentancur, 69' Chiellini, 79' rig. Ronaldo)

Una vittoria normale. Potrebbe essere questa la sintesi del successo della Juventus sul non semplice campo della Fiorentina. L'Artemio Franchi non era ancora mai stato territorio di conquista per nessuno in questa stagione. Ma i bianconeri hanno ignorato le statistiche e portato a casa un successo che gli consente di allungare, momentaneamente, a +11 sul Napoli e +12 sull'Inter.

Una vittoria normale, dicevamo. Perché la Juventus del post Champions League, priva di due titolari come Alex Sandro e Pjanic, ha guardato la Fiorentina correre, pressare e attaccare e poi colpito nei momenti giusti, senza strafare. La squadra viola, soprattutto nei momenti iniziali dei due tempi, ha provato a far male ai bianconeri. Che con organizzazione ed equilibrio hanno però respinto ogni velleità gigliata. E trovato il primo gol dopo 31 minuti con l'uomo forse meno atteso, ovvero Rodrigo Bentancur. Per poi gestire il risultato.

La ripresa ha visto più o meno lo stesso copione. La Fiorentina attacca, a tratti a testa bassa, senza trovare sbocchi. E la Juventus raddoppia con un altro 'antidivo' come Giorgio Chiellini, bravo a condire la sua conclusione con un pizzico di fortuna. La Fiorentina a quel punto è uscita dal campo, impossibile recuperare due gol a questa Juventus. E il terzo gol, su calcio di rigore, è servito solo per arrotondare il risultato e concedere a CR7 la soddisfazione di raggiungere la doppia cifra, dopo 14 giornate.