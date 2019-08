A fuoco lento. Ma il Napoli entro il 2 settembre vuole due nuovi attaccanti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aurelio De Laurentiis e l'arte del depistaggio. Lavorare provando ad abbassare l'attenzione sugli obiettivi reali perché: "Quando ci si avvicina a certi giocatori e le controparti sanno che vuoi comprare, allora il gioco si fa duro". In questa fase, il Napoli lavora senza far trasparire le proprie emozioni ed attenzioni. Lavora sottotraccia, predica calma in maniera ufficiosa. E dice a tutti, tifosi e addetti ai lavori, di aspettare fiduciosi. "James, Icardi e Lozano? Sono nomi su cui stiamo ragionando, ma magari c'è qualcuno che ancora non avete scoperto", ha detto De Laurentiis. Che su questi tre nomi sta lavorando in maniera concreta, reale, che sicuramente si sta muovendo sottotraccia anche per altri calciatori. E che, entro il 2 settembre, proverà a portare alla corte di Ancelotti due volti nuovi, entrambi in attacco.

Per James Rodriguez non siamo ancora nella fase calda. Il Napoli non cambia la sua posizione: lo vuole, ma lo vuole in prestito oneroso con diritto di riscatto. Ed è convinto che il Real Madrid, in questo momento intransigente sulla formula del trasferimento, possa cambiare idea e posizione al tramonto di agosto. E' un rischio, a cui il Napoli vorrebbe arrivare avendo già inserito in rosa un altro attaccante. E qui il nome principale è quello di Hirving Lozano, più semplice di un Mauro Icardi che attende fiducioso la fumata nera per l'arrivo di Lukaku alla Juventus per rientrare prepotentemente nel mirino bianconero. Poi ci sono le incognite, i nomi non ancora usciti sui quali il Napoli lavora affinché James a fine agosto possa trasformarsi solo nella più gustosa delle ciliegine di mercato, non la trattativa da chiudere a tutti i costi per evitare che da qui al 2 settembre il mercato si riduca alla 'sistemazione' degli esuberi.