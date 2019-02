© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche nel mese di gennaio sui tavoli della sede del Real Madrid è stato aperto un dossier su Mauro Icardi, che interessa molto e da tanto tempo all'area tecnica delle Merengues. Ma dalla dirigenza è arrivato un 'no': "Non possiamo acquistarlo e non per colpa sua". Il motivo? Proprio Wanda Nara, moglie e agente dell'argentino, troppo invasiva nella vita di suo marito. A Madrid questo non piace e il tempo ha dato ragione ai rappresentanti blancos. A riportarlo è Marca.