A gennaio l'Inter proverà ad accontentare Conte: in programma 4 cessioni, forse anche 5

vedi letture

Quattro cessioni a gennaio, forse anche cinque. E' ciò che farà l'Inter nella prossima finestra di calciomercato, anche all'indomani delle parole di Antonio Conte che ha chiesto alla società una rosa più snella in vista della seconda parte di stagione.

Vecino, Eriksen, Nainggolan e Pinamonti: sono questi, come vi abbiamo raccontato anche sabato, i cinque calciatori che il club nerazzurro proverà a piazzare nelle prossime settimane. Ma tra i giocatori in uscita, scrive oggi 'Gazzetta.it', potrebbe rientrare anche un quinto: è il croato Ivan Perisic. Nel ruolo di esterno a tutta fascia sulla corsia sinistra l'ex Bayern non sta convincendo e con un'offerta adeguata il club nerazzurro potrebbe lasciarlo partire.