A Genova come contro il Lecce: Ronaldo dopo Dybala, 2-0 della Juve sul Genoa

Come col Lecce, così col Genoa. Cristiano Ronaldo dopo Paulo Dybala, la Juventus raddoppia grazie ai suoi fuoriclasse. Gran gol del portoghese, che riceve da Pjanic, accelera e punta ala porta di Perin. Arrivato appena fuori dalla lunetta anche grazie alla debole opposizione dei difensori rossoblù, sgancia una saetta imprendibile che s'infila alla sinistra di Perin. Nulla da fare per quest'ultimo, 2-0 per la Juve. Primo gol su azione per CR7 dopo la ripresa del campionato.