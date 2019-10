A immagine e somiglianza di Conte. Questa Inter è sempre più credibile

© foto di www.imagephotoagency.it

Brescia-Inter 1-2 (23' Lautaro, 64' Lukaku, 77' aut. Skriniar)

"La quarta partita in 9 giorni, con sempre gli stessi giocatori". Antonio Conte inizia così la sua analisi post partita dopo il successo esterno contro il Brescia. Una vittoria fondamentale che regala il primato (momentaneo ed in attesa della Juventus) ai nerazzurri, ora a quota 25 dopo 10 giornate. Un percorso che, seppur parziale, regala già i primi giudizi sulla forza dell'Inter e sul lavoro portato avanti dall'ex ct dal giorno del suo arrivo in estate. Nelle prime uscite pubbliche lo stesso Conte ha sempre battuto forte su un concetto chiaro e preciso: "Voglio dare all'Inter una base forte per il futuro, creare una squadra che sia credibile". Un ragionamento che non fa una piega, in linea teorica, visto il dominio nazionale della Juventus nelle ultime stagioni e la scarsa esperienza recente dell'Inter in ambito europeo. E che risultati alla mano, ma non solo quelli, il tecnico nerazzurro sta mettendo in pratica al meglio. Perché l'Inter, la sua Inter, è una squadra decisamente credibile al di là dei risultati e della classifica. E la gara odierna contro il Brescia è solo l'ultima dimostrazione, con i giocatori che nonostante la palese stanchezza e mancanza di energia del secondo tempo sono riusciti a portare a casa il risultato. Il giorno libero concesso per domani dal tecnico alla squadra è una logica conseguenza di quanto visto, ma stanchezza a parte c'è di che gioire in casa nerazzurra. Perché giornata dopo giornata l'Inter assomiglia sempre di più ad Antonio Conte. O quantomeno alla sua precisa ed esigente idea di calcio.