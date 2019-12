© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il buon inizio dell'Hellas Verona si era tradotto con l'1-0 della Roma, quasi estemporaneo. Così bastano pochi minuti - dopo il vantaggio iniziale di Kluivert - per il pari degli scaligeri: Zaccagni sulla destra non trova pressione, centra per Faraoni che di testa - tutto solo e da due passi - fa 1-1.