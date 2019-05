A lezione dai migliori: Xavi, il futuro è da grande allenatore

Xavi si è ritirato, in fondo lo aveva già fatto. La carriera dei geni, che siano architetti o pittori del calcio, spesso è finita così. Con una latitudine lontana, perché hanno versato ogni goccia del loro cuore, istinto, intelletto, nell'esperienza delle copertine e dei titoli. Trentanove anni, trentacinque trofei in carriera, Xavi Hernandez si ritira, dopo settecentosessantasette presenze e ottantacinque gol con il Barcellona.

Il buen retiro Ha svernato in Qatar dal 2015, un po' come decise di fare Johan Cruyff in America, come lo stesso Pelè, George Best. Come Gabriel Omar Batistuta, anche lui in Qatar, Alessandro Del Piero in Australia, ora Andres Iniesta in Giappone. Chi per esperienza o denaro, vita o serenità. Una scelta che ha fatto anche Xavi che pure in Qatar ha chiuso con le tre cose che gli sono sempre riuscite meglio: giocare, dirigere, vincere.

Il futuro da allenatore Lo sarà, grande allenatore. E' disegnato, scritto, previsto, prevedibile. Ha imparato da Pep Guardiola, da Frank Rijkaard. Da Louis van Gaal, da Tito Vilanova. Da Vicente del Bosque, da Carles Rexach. E' stato la connessione tra il primo Barcellona della guida olandese fino a quello dei catalani. Lui, Iniesta e poi Busquets, violini accordati, sintonizzati, un canale, un obiettivo. Otto volte la Liga, due Europei, un Mondiale, quattro Champions, per citarne solo alcuni. Lui, Iniesta, Busquets. Barcellona era la Spagna e la Spagna era il mondo, ai loro tempi, non solo grazie a Lionel Messi. Dietro al genio, al colpo, c'è il cervello e il ragionamento. Xavi lo era, come Iniesta. Maestro, direttore d'orchestra. Pronto a diventare grande allenatore, c'è da scommetterci. Anzi. Da esserne certi.