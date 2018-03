A Lione sboccia il nuovo Kanté: Tousart, l'Italia lo sogna. Ma non è sola

© foto di Federico Gaetano

Quella del Lione è tifoseria esigente ma quando abbraccia forte un talento, è difficile che lo lasci sfuggire dal proprio cuore. Certo, a farlo partire a suon di milioni ci pensa il presidente Aulas, ma è tutta un'altra storia. Quella di Lucas Tousart da Arras è quella di un ventenne che ha preso in mano l'eredità di Maxime Gonalons e che è già stato a più volte, ufficialmente e definitivamente, paragonato sia a Didier Deschamps che a N'Golo Kanté. In effetti, è ben più che calzante: Tousart è un maratoneta educato, un recupera palloni inesauribile, un instancabile motorino di centrocampo. Tecnica e intelligente, quantità e qualità, è il classico calciatore che ogni allenatore sogna di avere in rosa e, considerata l'età, ha pure ampi margini di miglioramento. Controindicazioni per Juventus e Inter, formazioni italiane interessate: il Lione è bottega carissima e l'interesse del Barcellona ma pure delle big inglesi rischia di scatenare un'asta irraggiungibile per le grandi nostrane.

Data di nascita: 29 aprile 1997

Squadra di appartenenza: Olympique Lione

Scadenza di contratto: 2022

Squadre interessate: Juventus, Inter, Barcellona, Paris Saint-Germain, Arsenal