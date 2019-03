A. Madrid, Simeone: "No turn over. Non ho la classifica della Juve"

© foto di Insidefoto/Image Sport

L’allenatore dell’Atletico Madrid Diego Pablo Simeone nella conferenza stampa in vista della sfida contro il Leganes in Liga rivolge lo sguardo alla gara di ritorno di Champions League contro la Juventus: “Non posso fare tanto turn over, non siamo in una posizione di classifica comoda come quella dei bianconeri in Serie A, che hanno tanti punti di vantaggio sulle inseguitrici. Giocheremo coi giocatori che ci hanno portato avanti in questa stagione e davanti Kalinic sarà al fianco di Griezmann. - continua Simeone parlando delle insidie Champions - Sappiamo che ci sono sempre difficoltà quando si arriva a certe gare in Europa, conta come si arriva alla partita e bisogna sempre ragionare nei 180 minuti della doppia sfida. Le eliminazioni di Real e PSG sono risultati che possono sorprendere chi non conosce il calcio, io non sono sorpreso perché conosco la forza delle squadre che hanno passato il turno. VAR? Capisco la vostra preoccupazione e attenzione, ma prima testa al Leganes, certe cose comunque non possiamo controllarle".