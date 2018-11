A Manchester un rigore completamente inventato. Incredulità Shakhtar

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha del clamoroso il rigore che l'arbitro ungherese Kassai ha concesso al Manchester City al 24esimo della sfida contro lo Shakhtar. Raheem Sterling in area avversaria è incespicato sul terreno, col marcatore a distanza di sicurezza, ed è cascato a terra. Il direttore di gara a quel punto ha concesso un penalty, tra l'incredulità generale e soprattutto quella dei giocatori dello Shakhtar Donetsk. Un episodio clamoroso, che sottolinea una volta di più l'esigenza di implementare la VAR anche nella massima competizione europea.

Per la cronaca, dal dischetto Gabriel Jesus ha realizzato il gol del 2-0 in un match che la squadra di Guardiola fino a questo momento sta dominando.