A Marassi botta e risposta in due minuti: Genoa-Udinese 2-1 al 67'

Un bellissimo derby, quello giocato da Sassuolo e Bologna nel lunch time. 2-2 il risultato finale che alla fine sembra giusto specchio di quanto visto in campo, col Sassuolo che ha provato a fare la partita ed il Bologna bravo a sfruttare le occasioni capitate nell'arco dei 90 minuti. IL...

Sassuolo-Bologna, 2-2 il finale: termina in parità il derby dell'Emilia

Un derby dal risultato giusto. E il Bologna sfata il tabù reti in trasferta

Succede di tutto in due minuti a Genova: Kevin Lasagna pareggia i conti al 65' con uno splendido colpo di testa su traversone dalla destra di De Paul sul quale nulla può Radu. Nella circostanza Romero viene sovrastato dall'attaccante dell'Udinese, ma il difensore avrà modo di rifarsi immediatamente, proprio di testa: da un calcio d'angolo salta più in alto di tutti e incorna indirizzando sul palo più lontano, superando Musso. Genoa-Udinese 2-1 al 67'.

