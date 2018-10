A Marassi il festival del gol: inizia il solito Piatek, poi solo Parma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quattro gol, più uno annullato e un palo in un tempo non sono roba di tutti i giorni, ma è quello che sta accadendo al Ferraris di Genova, dove è in corso l'anticipo delle 12.30 tra rossoblù e Parma: gara che inizia subito bene per il Grifone, in vantaggio dopo quattro minuti col solito Piatek, bravissimo ad anticipare Gagliolo e insaccare con l'aiuto del palo. Gli ospiti però non stanno a guardare e al terzo corner impattano: spizzata di Alves, tocco vincente dell'ex Rigoni, che non esulta. Il Genoa si rimette a macinare gioco, il Parma agisce di rimessa e fa malissimo: Siligardi disorienta Spolli, si accentra dalla sinistra e conclude col sinistro, portando avanti i suoi. C'è tempo anche per il tris, con Ceravolo che torna al gol in Serie A dopo addirittura otto anni: Barillà lo pesca solo soletto in area di rigole, colpo di testa morbido ma preciso che batte per la terza volta il portiere del Genoa. Prima del duplice fischio interviene anche il VAR: Chiffi annulla il gol di Criscito, disastroso in fase difensiva, per evidente fuorigioco, rivelato dall'intervento della tecnologia.