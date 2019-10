A Marassi la Samp riacciuffa il Lecce al 91': Ramirez risponde a Lapadula

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Sampdoria cercava punti preziosi per rialzare la testa, il Lecce un'ulteriore conferma del proprio valore dopo i due ottimi pari consecutivi con Milan e Juventus. Più organizzata e meritatamente avanti addirittura fino al 91' la squadra di Liverani; arrabbiata, confusa ma comunque capace di portare a casa almeno un punto quella di Ranieri. Sampdoria-Lecce finisce dunque 1-1, con reti di Lapadula da una parte (primo tempo) e Ramirez dall'altra (ripresa). Ma i blucerchiati hanno ancora tanto da fare per risalire una classifica che li vede ancora ultimi con 5 punti contro i 9 dei salentini (sedicesimi).

La sblocca Lapadula - Il Lecce parte forte, fortissimo. Dopo un buon tiro di Bonazzoli respinto da Gabriel 3', a sbloccare la gara ci pensa infatti Lapadula, bravo a triangolare con Shakhov al limite dell'area e freddare poi Audero da distanza ravvicinata per il suo primo gol in campionato al 9'. I giallorossi premono sull'acceleratore e cercano il raddoppio prima con un colpo di testa di Tabanelli (12') e poi con un bolide dalla distanza di Petriccione (15'), finiti entrambi fuori di poco. La reazione della Sampdoria è piuttosto sterile, Bertolacci riscalda i guantoni di Gabriel con una buona conclusione da fuori e la stessa sorte tocca a un succesivo tentativo di Barreto. Il Lecce fa buona guardia e la partita finisce così per bloccarsi. Con un equilibrio abbastanza costante e nessun predominio territoriale, ma anche altri due tentativi dei blucerchiati. Quagliarella gira alto di testa un bel cross di Depaoli al 31', mentre Bonazzoli chiama Gabriel a un intervento decisivo con un'incornata su punizione di Vieira al 41'.

Il VAR salva la Samp - Dopo aver dato qualche segnale di ripresa, la Samp rischia di subire una mazzata inaspettata e immeritata in pieno recupero: contropiede del Lecce, tiro di Falco che sbatte sulla traversa e successivo tocco di mano in area di Ferrari (espulso) su un colpo di testa di Lapadula. Per il signor Massa all'inizio è calcio di rigore netto, ma l'intervento del VAR lo fa presto tornare sui suoi passi. Niente penalty e niente rosso, dunque, per il centrale di casa. Proteste accese del Lecce, però negli spogliatoi si va col risultato di 0-1.

Poche emozioni e un rosso - Si riparte col solito equilibrio visto per lunghi tratti del primo tempo. Mister Ranieri inserisce subito Ramirez e, dopo una ventina di minuti, anche Rigoni e Leris. Il Lecce però non si risparmia, difende in undici il gol del vantaggio e non rinuncia a tenere il baricentro alto mettendo spesso in apprensione la difesa doriana con le avanzate di Tabanelli sulla fascia destra. Neanche la doppia ammonizione rimediata ingenuamente da Tachtsidis al 71' riesce così a cambiare l'inerzia del match. Perché la formazione ospite, nonostante l'inferiorità numerica, continua a far girare bene la palla, mentre la Samp si accende troppo sporadicamente. È questo il copione di una ripresa che si accende solamente nel finale, quando la rabbia dei blucerchiati prende il sopravvento e produce almeno due palle gol clamorose: un colpo di tacco di Quagliarella sventato da Mancosu sotto porta all'83' e un batti e ribatti in area sul quale si immola Dell'Orco all'86'.

Pareggio insperato - Sembra fatta per il Lecce, pronto a godersi la sua terza vittoria in campionato, ma al 91' ecco l'ennesimo colpo di scena della partita: calcio d'angolo dalla sinistra e incornata di Ramirez che Petriccione riesce ad allontanare solamente dopo che il pallone ha già superato la linea di porta. Marassi esulta, la Sampdoria di Ranieri porta a casa - più col cuore che con la testa - il suo secondo punto in tre partite. Ancora non basta, ma è comunque un passo avanti. Mentre il Lecce stasera reclama per non aver chiuso una gara che ha avuto in pugno per quasi un'ora e mezza.