A Marsiglia la vittoria della svolta: Lazio mai così matura e convincente

Fonte: Dall'inviato a Marsiglia, Giacomo Iacobellis

© foto di Federico Gaetano

"Una serata che tutti noi ricorderemo a lungo". Simone Inzaghi ha commentato così in conferenza stampa la grande vittoria ottenuta ieri sera al Vélodrome. Un 3-1 che non lascia spazio a polemiche, rammarichi o recriminazioni, perché la Lazio ha meritato il risultato dall'inizio alla fine dell'incontro. Con un gol per tempo (Wallace nel primo, Caicedo nel secondo), prima del botta e risposta finale tra Payet e Marusic.

Quella contro l'Olympique Marsiglia è l'ottava vittoria in dodici partite (con quattro sconfitte). Una vittoria voluta e cercata a ogni costo, forse la più bella ed entusiasmante di quest'avvio di stagione. Perché i biancocelesti hanno saputo gestire l'impegno con intelligenza e maturità, colpendo gli avversari proprio nei loro momenti migliori: al 10' e al 59'. E, non contenti, togliendo all'OM pure la speranza di una rimonta in un recupero infuocato e tutto da vivere.

Dopo i successi in campionato contro Fiorentina (1-0) e Parma (2-0), la Lazio continua così a trovare vecchie e nuove certezze, riscoprendosi all’altezza delle tre competizioni anche grazie a calciatori spesso nel mirino della critica come Wallace e Caicedo. L’obiettivo di squadra, allenatore e società ormai è chiaro: ripetersi in campionato e migliorare i quarti di finale di Europa League dello scorso anno per avvicinare sempre di più - come ha ripetuto Inzaghi in questi due giorni - corazzate sulla carta molto più attrezzate. Come appunto il Marsiglia, sconfitto dominando. E come l'Inter, prossimo ostacolo nel posticipo di Serie A del lunedì sera.