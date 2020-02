vedi letture

A Milano sbarca un Ludogorets "mascherato". Allerta Coronavirus ai massimi livelli

Come preannunciato, i campioni in carica bulgari del Ludogorets sono arrivati a Milano per disputare la sfida contro l'Inter in Europa League con tutte le intenzioni di tornare in patria senza ospiti indesiderati. Si parla naturalmente del Coronavirus e dell'emergenza che da diversi giorni tiene in scacco l'Italia. I calciatori, come evidente dal video che segue, sono sbarcati già "armati" di mascherina e con un epidemiologo al seguito. Calcio d'inizio fissato per le 21.00 di domani sera: