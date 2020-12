A Napoli ritmi bassi: un Torino attento sta tenendo lo 0-0. Azzurri spenti nel primo tempo

vedi letture

Prima frazione di gioco a ritmi abbastanza contenuti allo stadio Maradona, dove ancora nessuno è riuscito a trovare la via del gol. Sempre 0-0 tra Napoli e Torino all'intervallo, una situazione che sicuramente sorride maggiormente ai granata, in enormi difficoltà in questo avvio, ma non questa sera. La squadra di Giampaolo infatti sembra aver approcciato meglio l'incontro e, coprendo gli spazi dietro grazie ad un 5-3-2 piuttosto abbottonato, sta riuscendo a domare le velleità offensive del Napoli. Anzi, il primo tiro in porta è proprio del Toro, con Verdi che semina Maksimovic ma calcia poi troppo centrale. Belotti guida i suoi, quindi viene fuori anche il Napoli, senza però riuscire ad incidere realmente fino al finale della frazione, in cui Zielinski, il più attivo e pericoloso dei suoi finora, mette maggiormente in pensiero Sirigu. Nel frattempo, però, Gattuso ha già dovuto spendere un cambio forzato: alla mezz'ora è infatti uscito l'infortunato Demme, al suo posto è entrato Elmas. Possibile che cambi qualcos'altro anche già nell'intervallo, visto che al momento il Napoli sta correndo a giri troppo bassi per riuscire ad insidiare anche quella che, numeri alla mano, è ad oggi la peggior difesa del campionato.