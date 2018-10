A new Dele: Tottenham e Alli si dicono sì per i prossimi sei anni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' da oggi ufficiale la notizia del rinnovo contrattuale per i prossimi sei anni tra Bamidele Jermaine (in arte Dele) Alli, e il Tottenham: uno dei centrocampisti più ambiti al mondo lega dunque il proprio futuro al club londinese, reduce dalla sconfitta con il Manchester City e in generale da un momento non pienamente positivo, anche per effetto della prolungata assenza dell'inglese, fuori causa per un problema muscolare nell'ultimo mese e tornato in campo per la sfida casalinga al Manchester City, non fortunatissima.

Le critiche - Il rinnovo arriva dopo un periodo non semplice per l'inglese, che ha vissuto una primavera molto complicata a causa di alcuni comportamenti extracalcistici e in particolare di un video che li ha immortalati. Alli ha saputo comunque rispondere da campione, guidando il Tottenham all'ennesima qualificazione in Champions League e l'Inghilterra al miglior piazzamento mondiale degli ultimi 28 anni.

Il Real Madrid - Il punto più alto della sua carriera è stato sicuramente la doppietta siglata al Real Madrid un anno fa, precisamente il primo novembre 2017 nella sfida giocata a Wembley contro i Campioni d'Europa e che qualificò il Tottenham agli ottavi di finale con due turni di anticipo. Da lì in poi il giocatore è stato spesso accostato un trasferimento in Spagna, voci che sono state però smorzate dallo "scandalo sessuale" di cui sopra.

La Russia e il post - A soli 22 anni, sono già tante le partite vissute da protagonista dal centrocampista, autore anche del pesantissimo gol contro la Svezia ai quarti di finale, l'ultima sfida vinta in Russia dalla Nazionale dei Tre Leoni. L'infortunio alla coscia non gli ha invece concesso di iniziare al meglio la stagione col Tottenham, con cui è però tornato in campo ieri e con cui sogna di ripetere la straordinaria stagione 2016/17, in cui totalizzò 37 presenze con ben 18 reti e 9 assist.