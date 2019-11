A novembre è ultima spiaggia. E la Lazio stasera si affida a Immobile

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Siamo solo a novembre ma è già tempo di ultima spiaggia. La Lazio questa sera non ha altro risultato se non quello della vittoria contro il Celtic rivelazione del girone. Un avversario alla portata e lo si era già visto a Celtic Park, ma che stavolta non avrà dalla sua 60mila anime a spingerlo.

Fallire la qualificazione ai sedicesimi sarebbe troppo pesante per questione d'immagine. E perché l'Europa League darebbe accesso alla Champions. L'unica volta che la squadra si fermò ai gironi fu nel 2009, con Ballardini in panchina e una stagione vissuta al massimo del pericolo, con la retrocessione che fu un rischio concreto.

La Lazio attuale è molto più forte di quella di dieci anni fa, ma non basta. E per limitare al minimo i rischi questa sera Simone Inzaghi si affiderà al suo fenomeno Ciro Immobile, che gioca tre partite consecutive pur avendo qualche problemino fisico. E nonostante ciò è sempre andato in gol, peraltro di pregevole fattura: 4 reti segnate e un assist. Immaginate cosa avrebbe potuto fare al top. L'emergenza in attacco lo costringe a stringere i denti: Correa non è stato presente alla rifinitura e nemmeno Caicedo è al top.

E soprattutto il suo peso specifico in una partita già decisiva è fondamentale. A Glasgow non c'era. O meglio, è entrato quando le cose si stavano mettendo male, con gli scozzesi che avevano appena trovato il pareggio. 17 minuti e un'occasione sprecata. A Cluj nemmeno quelli. E la Lazio clamorosamente andò a perdere. Col Rennes, manco a dirlo, 90 minuti e gol decisivo.