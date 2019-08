A Parma Dybala aspetta in panchina: altro segnale alla Joya?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il gol con la Triestina, meraviglioso, più la prova di Villar Perosa non sono bastate: per Paulo Dybala è panchina a Parma, con Sarri che ha preferito dare fiducia a Higuain per la sfida di Parma. Che c'entri qualcosa il mercato? Di certo il Pipita ha dimostrato di avere possibilità di addio, ma le opzioni proposte non lo hanno scaldato, mentre il PSG potrebbe fiondarsi sulla Joya bianconera in caso di addio, che appare scontato, a Neymar. Per il dieci bianconero una delusione cocente, c'è da scommetterci, visto il particolare momento della squadra e la forma dimostrata nelle ultime uscite. Al Tardini siederà in panchina, forse l'ennesimo messaggio da parte di un club che sembra aver fatto altre scelte per il proprio attacco, rompendo con il passato e costruendo una squadra che possa esaltare al massimo le caratteristiche di Cristiano Ronaldo.