A Parma non si segna più: terzo 0-0 di fila. Dopo Fiorentina e Benevento, si ferma il Cagliari

A Parma non si segna più: lo stadio Ennio Tardini non vede una esultanza da fine ottobre, ormai quasi due mesi di distanza, quando i crociati fermarono sul 2-2 lo Spezia. Poi lo scialbo pareggio senza reti contro la Fiorentina, il più vivace 0-0 contro il Benevento e stasera un nuovo risultato "a occhiali" con il Cagliari. Per la squadra di Liverani un ulteriore passettino avanti in classifica, ma sabato al Tardini arriverà la Juve.

Centrocampisti subito protagonisti con Nandez che chiama Sepe all'intervento e Kucka abile nel liberarsi al tiro nell'area opposta. Squadre che si affrontano a viso aperto e senza tatticismi, ma il Parma deve cambiare i propri piani due volte nel giro di dieci minuti: si fanno infatti male Scozzarella e Pezzella, con Liverani costretto dunque ad un doppio cambio. La squadra però macina gioco e crea occasioni, pur non impegnando mai Cragno: Kurtic ci va vicino con una conclusione ravvicinata, mentre Osorio insaccherebbe il vantaggio ma in posizione irregolare. Non sua, ma di Inglese, che aveva crossato da sinistra. Il Cagliari ci prova con Sottil ma, tolta l'occasione iniziale creata dall'uruguaiano, dalle parti di Sepe si vede di rado, anche grazie all'ottima guardia montata da Alves-Osorio.

Anche nella ripresa i primi dieci minuti sorridono agli ospiti, anche grazie all'ingresso di Simeone, ma il pallino del gioco è quasi sempre nelle mani del Parma, che va al tiro pericolosamente molto di rado tuttavia. Ci prova Inglese dalla media distanza, trovando Cragno attento, mentre Gervinho e Brunetta, subentrato negli ultimi venti minuti, costruiscono bene ma concludono male. La migliore occasione della gara capita sul sinistro dell'ex Napoli, che alza però troppo il suo sinistro ravvicinato. Nel Cagliari invece i tanti cambi non mutano la pericolosità dell'attacco, che va a sbattere sempre contro il muro eretto da Alves e Osorio. E la naturale conseguenza è l'ennesimo 0-0.