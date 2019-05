© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al Tardini piovono gol: a 20 minuti dalla fine di una partita incredibile, il Parma trova il 3-3. Lo sigla Alessandro Bastoni: cross di Bruno Alves, colpo di testa di Iacoponi respinto con gran riflesso da Audero. Non basta, perché sulla palla si avventa il giovane difensore, alla prima marcatura in Serie A: palla in rete, è pareggio Parma.