A Quagliarella bastano 5' per trovare il gol: la Sampdoria riprende le distanze dal Crotone

Gol numero 6 in campionato, numero 90 con la maglia della Sampdoria, numero 170 in Serie A: a Fabio Quagliarella bastano meno di 5 minuti per timbrare il cartellino in Sampdoria-Crotone. Entrato al 60', l'attaccante di Castellammare di Stabia va a segno sugli sviluppi di calcio d'angolo, trovando la zampata vincente da due passi. Torna il doppio vantaggio per il blucerchiati: Crotone sotto 3-1 a Genova.

