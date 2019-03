A Roma solo una squadra in campo: Lazio 4, Parma 0 dopo i primi 45'

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Solo una squadra in campo in questo primo tempo all'Olimpico di Roma, nella sfida tra Lazio e Parma: 4-0 il parziale dopo appena 45 minuti, con la formazione di D'Aversa che smette di giocare dopo il primo gol biancoceleste. L'inizio di gara è subito su buoni ritmi e segue il copione previsto: Lazio a manovrare con la superiorità numerica e qualitativa a centrocampo, ospiti in cerca di spazi per andare in contropiede. A metà frazione passano i padroni di casa con Adam Marusic, che sfonda a destra e anche grazie ad una deviazione di Gagliolo batte Sepe sul primo palo. Evidenti tuttavia le responsabilità del portiere, battuto sul legno che stava difendendo: l'esterno riceve palla da Milinkovic-Savic e in velocità brucia Dimarco, concludendo violentemente e in modo vincente, concretizzando il dominio biancoceleste di questi primi venti minuti. Passano due minuti ed è già 2-0: calcio di rigore causato da Iacoponi, Luis Alberto segna con qualche brivido ma conta il risultato.

Il Parma non è più in campo e quasi ogni conclusione della Lazio diventa gol: il tris biancoceleste è un pezzo di bravura dell'ex Siviglia, che prende la mira da 30 metri e con un destro violento e preciso batte Sepe, facendo scendere con grande anticipo i titoli di coda su una gara che per il Parma si mette peggio in chiusura di primo tempo. Sempre Luis Alberto crossa dalla bandierina rasoterra, cercando Lulic, che non la stoppa neanche e conclude a girare sul secondo palo, imprimendo alla palla una traiettoria stranissima che beffa per la quarta volta Sepe a pochi minuti dal rientro negli spogliatoi.