A San Siro in palio la Champions: le formazioni ufficiali di Milan-Lazio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Aria di Champions al Giuseppe Meazza, dove tra poco meno di un'ora scenderanno in campo Milan e Lazio per il terzo anticipo del 32° turno di Serie A. Una sfida cruciale per il futuro delle due squadre, in lotta per il quarto posto che vale la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Spettatrici interessate della sfida saranno Inter, Atalanta, Roma e Torino, tutte formazioni coinvolte nella grande bagarre che, con ogni probabilità, si trascinerà fino all'ultima giornata di campionato.

Tutto confermato - Gennaro Gattuso dà fiducia agli stessi 11 scesi in campo contro la Juventus. Confermata, dunque, la presenza di Fabio Borini nel tridente offensivo, mentre Calhanoglu arretra sulla linea mediana, nella posizione solitamente occupata dagli indisponibili Paquetà e Bonaventura. Nonostante gli errori commessi a Torino, anche Musacchio e Calabria scenderanno in campo dal 1'. Ancora out Donnarumma, in porta c'è Reina.

Milan (4-3-3): Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini

Qualità al potere - Tante assenze per Simone Inzaghi, che deve rinunciare allo squalificato Badelj e agli infortunati Lukaku, Berisha, Radu e Marusic. Luis Alberto e Correa tornano insieme dal 1', alle spalle di Immobile, con Romulo esterno alto destro e Luiz Felipe nel trio difensivo.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic, Lulic; Correa, Immobile.