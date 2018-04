A testa bassa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non ci sono attenuanti né scusanti. Inutile appellarsi al singolo episodio, che poteva magari qualche scenario ma non la sostanza. Non è il momento di cercare scusanti, perché se il risultato complessivo tra le prime due dell'ultima Liga e le prime due dell'ultima Serie A è un sonoro 7-1 è meglio prenderne atto e provare a cambiare lo status quo.

Martedì sera la Juventus se l'è giocata con le sue armi, senza black-out né blocchi da finale. Ma tutto ciò non è bastato per limitare la forza dirompente del Real Madrid e di Cristiano Ronaldo e per tenere aperto il discorso qualificazione in vista della gara di ritorno. In teoria, tutti in casa bianconera prima del match contro i campioni d'Europa erano convinti che questa squadra potesse giocarsela con tutti. In pratica, non è stato così.

Discorso diverso per la Roma. Rispettati i pronostici della vigilia: il Barcellona al Camp Nou era nettamente favorito e non è andata diversamente rispetto alle attese. Sicuramente alla Roma è stato negato un rigore, così come gli episodi non hanno certo girato a favore dei giallorossi, ma il risultato finale è stato un sonoro 4-1 che non può essere certo spiegato solo con gli episodi. A Barcellona, la differenza tecnica tra le due squadre s'è vista tutta.

La vincitrice dell'ultima Liga ha spazzato via la vincitrice dell'ultima Serie A. La seconda classificata dell'ultima Liga ha spazzato via la seconda classifica dell'ultima Serie A. Questo il verdetto finale, senza se e senza ma. Testa bassa e pedalare. Non è solo questione di nazionali: le ultime due sfide di Champions hanno messo in mostra una distanza siderale tra i due movimenti calcistici.