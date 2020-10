A Torino non c'è due senza tre: terzo gol annullato a Morata per fuorigioco

Non c’è due senza tre. Alvaro Morata, dopo due reti annullate, non riesce ancora a battere ter Stegen: terzo gol annullato al centravanti della Juventus, che proprio non riesce a infilare l’1-1 bianconero contro il Barcellona. Tutto nasce da Chiesa: cross da sinistra dell’ex Fiorentina, contro-traversone da destra di Cuadrado. Morata da due passi segna, poi attesa per il VAR che però suggerisce all’arbitro di annullare nuovamente. Il risultato resta sullo 0-1 a Torino.