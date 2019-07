A tutto Ancelotti. Pista James sempre aperta e sfida alla Juve lanciata

© foto di Insidefoto/Image Sport

Arriva o non arriva? James Rodriguez resta sul taccuino del Napoli e Carlo Ancelotti ieri sera a Tv Luna ha ribadito che la partita per il campione colombiano è ancora aperta. L'ex Bayern Monaco attende di conoscere la sua prossima destinazione, mettendo il Napoli in cima alle proprie preferenze nonostante il forte interesse dell'Atletico Madrid.

Dipende da più fattori. L'ha detto lo stesso Ancelotti, la trattativa non è legata soltanto alla volontà del ragazzo ma anche agli accordi con l'entourage e col club proprietario del cartellino. E il Real Madrid non vuole scendere a patti, provando a dettare le proprie regole. Proprio come sta facendo De Laurentiis. L'ultima parola non è ancora detta.

Non solo James. "Il Napoli può arrivare a chiunque", ha assicurato ieri l'allenatore. Allora restano ovviamente caldi i nomi di Pèpè e Mauro Icardi senza dimenticare l'interesse mai sopito per Hirving Lozano. James, però, è il calciatore che più rende felice Ancelotti e che scalda i cuori dei sostenitori.

Basta secondi posti - I tifosi hanno fatto indigestione della posizione d'onore e Ancelotti, ben calato nella realtà azzurra, ha capito che bisogna provare a scalzare la Juventus. Per farlo servono grandi calciatori, a prescindere dall'arrivo di James a Castel Volturno.