© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dalla redazione di 'Fcinternews.it' arrivano ulteriori aggiornamenti relativi alla trattativa tra l'Inter e Christian Eriksen, centrocampista danese classe '92 legato al Tottenham da un contratto in scadenza a giugno.

Il calciatore ha già chiarito la sua intenzione: vuole andar via al termine della stagione. E l'Inter ha messo sul piatto un contratto di cinque anni da dieci milioni di euro netti a stagione. Sulle tracce di Eriksen, però, ci sono tanti top club europei e per questo motivo Giuseppe Marotta in questi giorni è in continuo contatto con Martin Schoots, agente del danese degli Spurs, arrivato oggi pomeriggio a Milano. L'ad nerazzurro vuole chiudere presto l'accordo e vuole farlo in tempi rapidi.

Da escludere che il centrocampista possa lasciare Londra già a gennaio perché Eriksen vuole liberarsi a zero e il Tottenham per cederlo a gennaio chiede più di venti milioni di euro.