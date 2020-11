A un passo dalla qualificazione: Bayern e City possono mettere un'ipoteca già stasera

Non che ci fossero grossi dubbi. E per l'aritmetica si dovrà comunque aspettare. Ma due dei sedici posti a disposizione per gli ottavi di finale di Champions League potrebbero virtualmente già definirsi un discorso chiuso già stasera. Il primo, nel girone A: il Bayern Monaco ospiterà il Salisburgo, talentoso ma lontano dal potersi definire una sfida per Flick e i suoi ragazzi. Con una vittoria, i tedeschi salirebbero a 9 punti. E l'Atlético Madrid potrebbe dargli una ulteriore mano: se anche gli spagnoli dovessero battere la Lokomotiv Mosca (al Wanda non dovrebbe servire un'impresa), il Bayern volerebbe a +8 sul terzo posto. Come detto, niente di aritmetico, ma si sentirebbe già il suolo del biglietto strappato. Vicino a quel punto anche per i Colchoneros. Discorso simile nel gruppo B, dove a farla da padrone rischia di essere il Manchester City: battendo l'Olympiakos, gli inglesi metterebbero sei lunghezze tra sé e il terzo posto, a prescindere dal risultato di Porto-Olympique Marsiglia. Troppo presto per la certezza, ma la qualificazione sarebbe dietro l'angolo. Non che, come si diceva all'inizio, ci fossero grandi dubbi.