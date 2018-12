A Verona per invertire la tendenza. Facendo affidamento sul miglior Icardi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quattro vittorie nelle ultime cinque sfide disputate al Bentegodi contro l'Inter. Un dato che fa ben sperare Domenico Di Carlo e il Chievo, alla ricerca di punti pesanti in chiave salvezza e di una vittoria che in questa stagione non è ancora mai arrivata. La situazione degli scaligeri è quasi disperata, ma nelle ultime settimane sono arrivati cinque punti consecutivi, frutto di altrettanti pareggi, che hanno risollevato il morale della squadra. Chiudere al meglio il 2018 potrebbe dare un'ulteriore spinta alla ricerca di un'impresa che sarebbe davvero storica.

Non sarà facile, però, perché il primo ostacolo è rappresentato dai nerazzurri di Luciano Spalletti. Una squadra in salute, che però in trasferta non riesce a trovare continuità. Ci sarà grande curiosità intorno a Mauro Icardi, dopo le polemiche sul suo rinnovo scatenate dalle dichiarazioni della moglie-agente e dalle risposte di Piero Ausilio e Beppe Marotta. L'argentino ha deciso la sfida contro l'Udinese con un cucchiaio dal dischetto ed è pronto a trascinare i propri compagni anche nell'insidiosa gara in terra veneta, magari con l'aiuto di Ivan Perisic, che invece contro i friulani è rimasto a sorpresa in panchina, per ricaricare le pile e riflettere sull'inizio di stagione tutt'altro che entusiasmante. L'Inter e Spalletti hanno bisogno dei due elementi di maggiore qualità per mantenere la posizione e provare a insidiare il secondo posto del Napoli. Che sarà l'avversario nell'atteso Boxing Day.