A Verona per ripetere il miracolo Crotone: Juric punta al riscatto

Come spesso accade, i giudizi espressi in estate vengono ribaltati nell'arco di poche settimane. Lecce ed Hellas Verona sembravano spacciate ancor prima di cominciare la stagione, ma nelle prime giornate di campionato hanno espresso un calcio piacevole, mostrando di avere le qualità e le motivazioni giuste per raggiungere l'obiettivo della salvezza. L'Hellas, in particolare, è ripartito da Ivan Juric, un tecnico che finora non ha raccolto molte soddisfazioni in Serie A: il Genoa di Preziosi non è il club migliore per progettare e costruire un progetto solido e duraturo, e il croato lo ha capito a proprie spese: esonerato e richiamato diverse volte, ha perso un po' di quella reputazione che si era meritato soprattutto a Crotone, cogliendo una storica promozione.

L'occasione Verona - Dopo la turbolenta esperienza ligure, Juric si è rimesso in gioco accettando la sfida dell'Hellas. Una squadra giovane e ambiziosa, una piazza storica che non trova pace da diversi anni. L'inizio della nuova avventura è sicuramente positivo, considerando anche le avversarie riservate dal calendario: sei punti in sei partite sono un buon bottino, in attesa di sfide più morbide. E anche sul piano del gioco si sono viste tante cose interessanti. In Calabria, l'ex centrocampista ha compiuto un vero e proprio miracolo; chissà che non riesca a ripetersi in terra veneta.