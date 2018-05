A volte non bastano 65 mln di euro per acquistare un bomber

Fonte: Dal nostro inviato allo stadio Olimpico, Raimondo De Magistris

L'autorete di Nikola Kalinic dodici minuti dopo il suo ingresso in campo in Juuventus-Milan, finale di Coppa Italia vinta 4-0 dai campioni d'Italia, è probabilmente la fotografia perfetta della stagione dei nuovi attaccanti rossoneri. Se ce una cosa che, senza possibilità di smentita, Fassone e Mirabelli hanno sbagliato la scorsa estate in sede di campagna acquisti è la scelta degli attaccanti. Prima le trattative per Morata, Aubameyang e Belotti, poi gli arrivi a Milanello di André Silva (38 mln + 2 di bonus) e di Kalinic (10 mln per il prestito + 15 per il riscatto obbligatorio). Due giocatori che non solo non hanno risolto il problema del centravanti, ma hanno addirittura acuito una criticità a cui lo scorso anno - per alcuni frangenti - Carlos Bacca è riuscito a dare delle risposte.

Quest'anno, invece, i nuovi centravanti non sono riusciti in alcun modo a fare la differenza. Ci sono stati un paio di squilli di André Silva, che però era arrivato con ben altre prospettive, e poi il vuoto assoluto. Col risultato che la maglia da titolare è presto scivolata sulle spalle del classe '98 Patrick Cutrone. Un calciatore che magari diventerà presto il centravanti titolare del Milan con pieno merito, ma ad oggi s'è trovato a ricoprire quel ruolo più per demeriti altrui.

A questo punto, al Milan non resta che tornare sul mercato per sopperire a questa mancanza. Lo ha detto a chiare lettere in conferenza stampa anche Gennaro Gattuso, allenatore che dovrà aiutare la dirigenza a evitare i recenti errori individuando la figura giusta da piazzare al centro dell'attacco.