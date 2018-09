A volte ritornano: Genoa, Veloso potrebbe vestire di nuovo rossoblù

“L’Inter? Le prime partite sono complicate per tutti... chiaramente i valori poi vengono fuori. Ora cominciano anche gli scontri diretti, sarà un bel campionato”. Così a TuttoMercatoWeb sul momento nerazzurro il grande ex Walter Zenga. L’allenatore milanese ha voglia di una panchina...

La via per la salvezza: Terracciano para e Caputo segna

Fenomeno Piatek, dg Genoa: "Richieste per lui? Ho spento il telefono"

Il Milan e la "rimontite". Senza Higuain, Gattuso non sfonda

Empoli, Andreazzoli: "Mano di Laxalt non fischiata nel primo tempo"

Milan, Gattuso: "Non siamo una grande squadra. Higuain? Vediamo"

Totti: "Vincere uno scudetto a Roma vale come vincerne 10 altrove"

Empoli, Terracciano show: "Qui come a casa. Ora devo confermarmi"

Di Francesco su Totti: "Gli consiglio di leggere per capire cosa fare da grande"

Monchi: "Un privilegio poter vivere Totti. Derby? Non sono solo 3 punti"

Totti su Baldini: "Non speravo che si dimettesse"

Romagnoli: "Gattuso non mi ha detto nulla, so di aver sbagliato"

Terracciano: "Non ho visto partire il tiro di Suso"

Candreva: "Ci tenevo a restare. Mi è pesato non segnare, siamo forti"

Inter, Politano: "Siamo una grande squadra che non molla mai"

Stirpe duro: "Non mi aspettavo un Frosinone così arrendevole"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 settembre

Miguel Veloso potrebbe tornare al Genoa. Ancora: secondo quanto riferito da Sky , il club rossoblù sta valutando il ritorno del portoghese, come alternativa a Sandro, su cui il Grifone punta molto ma che non è ancora al meglio della forma.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy