A volte ritornano. Il Dottor Lucchesi riabbraccia il Palermo

© foto di Federico Gaetano

Il modello Empoli, lo Scudetto della Roma, i successi a Pescara, con la Fiorentina e il passaggio di consegne del Palermo da Franco Sensi a Maurizio Zamparini e a distanza di circa diciotto anni il ritorno proprio in rosanero. Fabrizio Lucchesi è dirigente navigato, conosce il calcio e in mancanza di grandi occasioni in palcoscenici di prestigio come quelli che ha calcato negli anni, ha dimostrato di saperci fare anche con le missioni disperate. Segnale di capacità gestionali e sportive. Con chi lo conosce bene ama definirsi un medico bravo ad intervenire per salvare le vite dove di speranza ce n’è poca. E se riesci a riattaccare la spina, il paziente non può non ringraziarti. Il paziente in questo caso è il Palermo, in cerca di nuovi acquirenti per continuare a vivere. Lucchesi inizialmente si era legato a Raffaello Follieri che avrebbe voluto acquistare il Palermo da Zamparini. L’imprenditore foggiano probabilmente ha fatto un po’ di confusione, con Zamparini non è mai nato il giusto feeling e quindi la trattativa è morta subito. A gennaio un nuovo tentativo, ma nessuno ci ha mai creduto per davvero. Lucchesi però, indomito e legato ai colori rosanero dall’esperienza di qualche anno fa, ha continuato la ricerca di nuovi potenziali acquirenti. Trovati. Arkus Network, società specializzata nel settore turistico e con la voglia di entrare nel mondo del calcio. Il Palermo in questi mesi grazie alla regia dell’agente Beppe Accardi è stato oggetto di trattative con il fondo americano York Capital, ma tra le parti era nata qualche incomprensione di troppo di natura burocratica. Fumata nera. E così Arkus fiuta l’affare e riprende di contatti, mai abbandonati e proseguiti sotto traccia. E oggi si è arrivati alla fumata bianca. Il closing che è preludio di una nuova avventura e un nuovo ciclo rosanero. Uomo di calcio, abile stratega del mercato, Lucchesi ha contributo alla crescita professionale di Rino Gattuso come allenatore. Dopo Perinetti a Palermo, è stato l’unico in Italia ad avergli dato fiducia per davvero e a guidarlo passo dopo passo in quel di Pisa, dove il dirigente toscano s’era inventato anche un colpo da maestro ingaggiando Ignacio Lores Varela proprio dal Palermo. Strategia ripagata in pieno. L’uruguaiano è stato il trascinatore del Pisa, talento e fantasia che hanno regalato alla squadra di Gattuso la promozione in Serie B. Merito a Lucchesi di aver rivitalizzato un calciatore e avergli dato la giusta fiducia in un momento particolare della carriera. L’anno dopo per il club pisano qualche problema societario di troppo. La stagione finisce con la retrocessione. Lucchesi va a Latina, convinto di poter attaccare la spina anche lì. Ma la missione è complicata, ardua. Questa volta non riesce. Così ci prova con la Lucchese, ma le cose non vanno per il verso giusto e non comincia neppure la stagione. Ora il Palermo, l’occasione giusta per tornare alla ribalta. Da capire se ci sarà spazio per la convivenza con Rino Foschi, ma questa è un’altra storia. Oggi il Palermo è concentrato sulle questioni di campo e insegue la Serie A. Del futuro ci sarà tempo per parlarne, il nuovo Palermo prende forma e la nuova proprietà ha voglia di far bene e costruirsi una credibilità importante nel mondo del calcio. Palermo l’occasione giusta per i Tuttolomondo di Arkus, una vetrina per il nuovo presidente Alessandro Albanese e una grande chance per l’uomo di calcio e d’azienda Fabrizio Lucchesi.