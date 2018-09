A volte ritornano. Spalletti pensa di riproporre Joao Mario

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da separato in casa a possibile mossa a sorpresa di Luciano Spalletti? Potrebbe essere questo il percorso di Joao Mario in nerazzurro. Secondo quanto riportato da Tuttosport Spalletti è rimasto favorevolmente colpito dall'impegno del portoghese durante gli allenamenti tanto da pensare di riproporlo in uno dei prossimi impegni di campionato (Samp, Fiorentina e Cagliari) considerando che in Champions League non potrà essere schierato perché fuori dalla lista UEFA.