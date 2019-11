Abate: "Dopo i problemi, ora sono pronto a ripartire. Anche in Italia"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ex Napoli Ignazio Abate, intervenuto a Sky Sport, ha parlato del suo futuro: "Ho deciso di fermarmi in questi mesi perché ho avuto problematiche a livello fisico, ora mi sento bene e sono pronto a ripartire. Quest'estate ho avuto interessamenti dall'estero molto concreti. Non ho una prima scelta, ogni Nazione mi affascina in maniera diversa, ogni campionato è affascinante. Può essere anche l'Italia, quest'estate l'idea era di provare un'esperienza all'estero dopo dieci anni al Milan, ma ora sono pronto a tutto".