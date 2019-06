© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Abbiamo perso con i campioni. Magra consolazione per l'Italia Under 20, è l'Ucraina a vincere il Mondiale di categoria. La nazionale di Kiev, guidata da Petrakov, dopo aver battuto gli azzurrini in semifinale, supera anche la Corea del Sud in finale. A Łódź finisce infatti 3-1: inutile il gol iniziale degli asiatici, siglato al 5' su rigore da Lee Kangin. Al 34' è Supriaga a siglare il pareggio, nel secondo tempo l'Ucraina allunga: ancora Supriaga firma il 2-1 al 53', poi Tsitaishvili chiude le marcature all'89'. Si tratta del primo trionfo dell'Ucraina, che subentra all'Inghilterra nell'albo d'oro della competizione. L'Italia di Nicolato, ricordiamo, ha chiuso al quarto posto dopo aver perso la finalina contro i pari età dell'Ecuador.