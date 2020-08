Abbiati su Donnarumma: "Deve diventare il Ronaldo dei portieri, è tra i primi tre al mondo"

Christian Abbiati, ex portiere del Milan, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare di Gianluigi Donnarumma. Ecco le sue parole: "Deve diventare il Ronaldo dei portieri. Ovvero un professionista al cento per cento che cura dal primo all’ultimo dettaglio. Ora come ora per me è tra i primi tre al mondo".

L'ex rossonero ha parlato anche del futuro del giovane portiere: "Lo avevo già auspicato in passato e lo ripeto: Gigio potrebbe anche restare in rossonero a vita. L’unico dubbio che mi pongo è che arrivi un giorno in cui si sofferma a riflettere più del solito e dice: vorrei alzare quel trofeo. L’importante è che non rischi di andare via a zero: quello proprio non lo accetterei".