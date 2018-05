Abidal sulla finale di EL: "L'esperienza conta e l'Atletico ne ha di più"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Eric Abidal, ambasciatore della finale di Europa League a Lione, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida tra Atletico Madrid e Marsiglia: "C'è sempre stress positivo prima di giocare una gara così importante ed è molto importante avere la giusta esperienza. Si affrontano duie squadre che fanno del collettivo la loro forza, non posso parlare di giocatori che potranno fare da soli la differenza. Atletico Madrid favorito? Anche il Marsiglia ha possibilità di vincere ma gli spagnoli, come dicevo prima, hanno più esperienza, visto anche che stanno per disputare la quarta finale negli ultimi sei anni. Io vicino all'Italia in passato? Nel 2003 ero quasi del Milan ma poi ho deciso di restare al Lione per crescere. Il difensore più forte al mondo in questo momento? Dico Sergio Ramos".