© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un ritorno in Spagna nel futuro di Fabian Ruiz? Non secondo la Gazzetta dello Sport. Eric Abidal, presente al Via del Mare per la sfida al Lecce, sarebbe tornato a Barcellona con relazioni eccellenti sul talentuoso centrocampista del Napoli, grande protagonista del successo sul Lecce di domenica, ma per De Laurentiis il giocatore non è sul mercato e il discorso non so pone nemmeno.