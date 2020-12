Abisso condanna il Torino: la classifica è da brividi

Polemiche, rammarico e nessun punto per una classifica da profondo rosso. Il Torino in caduta libera viene fatto sprofondare nel baratro da diverse decisioni controverse del direttore di gara Rosario Abisso, che contribuisce suo malgrado ad acuire la crisi granata con un’espulsione cervellotica per doppio giallo a Singo. La Roma non ha pietà e banchetta sui resti di un Toro che prova comunque ad essere propositivo per quanto gli è possibile, ma deve fare i conti con i soli sei punti raccolti sino ad oggi e con un ultimo posto in condivisione con il Crotone assolutamente da brividi. Resta la fiducia di base nei confronti di Giampaolo, ma la sensazione è che le prossime due gare prima della sosta rischino di risultare decisive anche per il futuro del tecnico.