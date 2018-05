Abramovich senza Champions: ecco perché Morata è più vicino alla Juve

© foto di Federico Gaetano

Alvaro Morata e la Juventus. E' "più semplice con l'assist Champions", titola Tuttosport oggi in edicola. Roman Abramovich, senza l'Europa che conta, ridimensionerà le spese del Chelsea e l'addio dello spagnolo è un bel risparmio. 15 gol e 6 assist in 46 partite sono i numeri non esaltanti per l'ex bianconero finito nel vortice di una stagione difficilissima per tutti i Blues. Con la possibile partenza di Mario Mandzukic, Morata è più vicino e quello a Torino può essere anche un forte rilancio personale. Giuseppe Marotta e Fabio Paratici, intanto, puntano al prestito da 15 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato intorno ai 45.